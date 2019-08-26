Beşiktaş yeniden Aboubakar'ın peşine düştü

26.08.2019 09:18

Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ederken, transferin bitmesine sayılı günler kala yönetim girişimlerini sıklaştırdı.

SON ÇARE ABOUBAKAR

Siyah beyazlı ekip, İngiltere, İtalya ve Güney Amerika'dan isimlerle temas kurarken eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı son çare olarak listeye aldı. Porto'nun B takımıyla maçlara çıkan Kamerunlu golcü diz sakatlığı sebebiyle geçen sezon 241 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Eğer Beşiktaş istediği forveti alamazsa Aboubakar'ı alacak. Ancak riske girmemek için maç başına sözleşme teklif edilecek.