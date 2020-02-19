Beşiktaş, yeni sezon için Volkan Babacan'la anlaşma sağladı

19.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:17

Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius'un, istikrarsız bir görüntü sergilemesi ve taraftarların büyük tepkisini çekmesi sonrasında Beşiktaş'ta yönetim, dönem sonunu beklemeden yeni kaleci arayışına başladı. Kulüple kontratı Haziran ayında bitecek olan Alman file bekçisiyle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni kalecisini buldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'la anlaşma sağladığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinde Mert Günok'un gölgesinde kalan 31 yaşındaki kaleciyle menajeri aracılığıyla el sıkışan Kara Kartal, Başakşehir'in de ayrılığa sıcak baktığı Volkan'ı, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI

Beşiktaş Yönetimi'nin, Volkan konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp genç teknik adamın da onayını alması sonrasında sezon bitimi için Volkan'la şimdiden söz kesmesi bekleniyor.

2014'ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir'deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım'ın kalesini de koruyan Volkan, 35 karşılaşmada görev yapmıştı.