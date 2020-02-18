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Beşiktaş, yaşı nedeniyle Lucescu'dan vazgeçti

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu'nun yaşının planlarına engel olacağına karar verdi. Yeniden yapılanmada tecrübesinden ve özellikle uluslararası futbol piyasasındaki ilişkileri ile futbolcu portföyünden yararlanılmak istenilen Rumen futbol adamından vazgeçildi.

18.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:42
Beşiktaş, yaşı nedeniyle Lucescu'dan vazgeçti

, bir süredir kulüpte görev alması için görüşmeler yaptığı için geri adım attı. Bunun sebebi ise 74 yaşındaki Lucescu'nun yaşının uzun vadeli planlama noktasında sıkıntılar yaşanmasına neden olacağı yönündeki endişeler.

SON BİR OYLAMA YAPILACAK

Ancak yönetim son bir kez bu konu için oylama yapacak. Ağırlıklı olarak olumsuz düşünceye sahip olan yönetimin, oylamasında da Lucescu konusunun masadan kalkması bekleniyor.

Buna rağmen siyah-beyazlılarda Lucescu için yine de bir üzüntü var. Rumen teknik adamı, özellikle uluslararası piyasasındaki ikili ilişkileri ve zengin futbolcu portföyü nedeniyle isteyen yöneticiler şimdi bu fırsatı da kaçırdıkları için düşünceliler.

(Sabah)


Haber Videosu

: Beşiktaş, yaşı nedeniyle Lucescu'dan vazgeçti
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HABER YORUMLARI (2)

  • OHA:
    ya tüm haberler oradan buradan dedikodu doğru dürüst gerçek haber yok. yaşmış ne yaşı bi bakın yöneticilerin yaşlarına örneğin trump kaç yaşında
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KİCKBOXER:
    TAKILDINIZ BUNUN PEŞİNE YA ARTIK GENÇLERE YOL VERİN KULÜBÜN MALİ PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜN ESKİ BAŞKANLARDAN BU PARALARI TAHSİL EDİN
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