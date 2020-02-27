Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı
Sezon sonunda Alman file bekçisi Karius'la yolları ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündeme 2 kez gelen Volkan Babacan'la el sıkıştı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivene Başakşehir'in de gerekli kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'tan transfer için erken start. Siyah-beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK
Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
(Takvim)
Haber Videosu: Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı
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Karıus tan 100 kat iyidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sakın haaaaaaaa almaaaaaaa. genç yetenek lazım uğurcan gibi. almayın artık, ahı gitmiş vahı kalmışlarıCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır