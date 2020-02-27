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Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı

Sezon sonunda Alman file bekçisi Karius'la yolları ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündeme 2 kez gelen Volkan Babacan'la el sıkıştı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivene Başakşehir'in de gerekli kolaylığı sağlayacağı öğrenildi.

27.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:45
Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı

'tan transfer için erken start. Siyah-beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen 'ın özellikle 'de oynayan 'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Takvim)


Haber Videosu

: Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı
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