: Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı

27.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:45

Beşiktaş'tan transfer için erken start. Siyah-beyazlı yönetim bu sezondan umudunu keserken gözünü gelecek sezona çevirdi. Yönetimle bir görüşme yapan ve iyi bir kaleci alınmasını isteyen Sergen Yalçın'ın özellikle Başakşehir'de oynayan Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi. Yönetimin de bu kaleci için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Volkan Babacan'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Daha önce de gündeme gelen Volkan'ın bu kez bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Volkan Babacan'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

(Takvim)

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