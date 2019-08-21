Beşiktaş, Vincent Aboubakar'dan vazgeçti!
Beşiktaş, yeniden sakatlanma riski yüksek olan Vincent Aboubakar'ın transferinden vazgeçti.
Eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı yeniden kiralamak isteyen Beşiktaş, bir süre önce Porto Kulübü ve 27 yaşındaki futbolcuyla iletişime geçti.
TEDAVİSİ 8 AY SÜRMÜŞTÜ
NTV Spor'un haberine göre yapılan görüşmelerde mesafe kaydeden yönetim, Portekiz ekibinden Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarını talep etti. Yaklaşık 1 yıl önce sol dizinden sakatlanan ve tedavisi 8 ay süren Aboubakar'ın, yeniden diz sakatlığı yaşama riskinin yüksek olması siyah-beyazlılara geri adım attırdı.
BEŞİKTAŞ'TA 19 GOL ATMIŞTI
Kamerunlu oyuncunun transferini rafa kaldıran Beşiktaş, forvet oyuncusu için listesindeki diğer adaylara yöneldi. 2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asist yaptı.