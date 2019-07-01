Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon zirveye oynamayı hesaplayan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir transferin gözde oyuncularından biri için karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarIn kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Okechukwu Azubuike için turuncu lacivertlilerin devreye girip, bir adım öne geçtikleri öğrenildi.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Başakşehir yönetiminin Nijeryalı orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Mısır'ın Pyramıds takımıyla pazarlık masasına oturduğu ve Azubuike'nin bonservisini almaya çok yakın olduğu bildirildi...

OKAN BURUK ETKİSİ

BeIN Sports'un haberine göre 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun, ilk zamanlarda Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ancak Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı hocası Okan Buruk'un Başakşehir'in başına geçmesinin ardından turuncu lacivertli ekibe daha yakın olduğu belirtildi.

MALATYASPOR'DAN MISIR'A GİTMİŞTİ

2015-2018 arası Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Azubuike, sarı siyahlılar ile 1. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Pyramids'den Çaykur Rizespor'a kiralık gelen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu 14 lig maçına çıkarken, 1 gol attı, 1 de asist yaptı.