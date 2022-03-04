Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Bu sefer hedefte Giresunspor'un yıldızı var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Bu sefer hedefte Giresunspor'un yıldızı var

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Bu sefer hedefte Giresunspor'un yıldızı var

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Giresunspor'un başarılı savunmacısı Alexis Perez için harekete geçti. Karadeniz ekibinin sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı sol ayaklı Kolombiyalı futbolcu için siyah-beyazlıların öncelikli hedefi takas formülünü devreye sokmak.

Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Giresunsporlu Alexis Perez için nabız yoklamaya başladı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülünü sunmayı planlıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Bu sefer hedefte Giresunspor'un yıldızı var

SOL AYAĞINI KULLANIYOR

Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıkan Alexis Perez, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Ayrıca Kolombiyalı solak savunmacı bu sezon 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Haberler.com - Spor

Giresunspor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title