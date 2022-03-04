Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Bu sefer hedefte Giresunspor'un yıldızı var

Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Giresunsporlu Alexis Perez için nabız yoklamaya başladı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

Fanatik'te yer alan habere göre, Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülünü sunmayı planlıyor.

SOL AYAĞINI KULLANIYOR

Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıkan Alexis Perez, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Ayrıca Kolombiyalı solak savunmacı bu sezon 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

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