Beşiktaş ve Galatasaray yine karşı karşıya! Bu sefer hedefte Giresunspor'un yıldızı var
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Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Giresunspor'un başarılı savunmacısı Alexis Perez için harekete geçti. Karadeniz ekibinin sezon başında bedelsiz kadrosuna kattığı sol ayaklı Kolombiyalı futbolcu için siyah-beyazlıların öncelikli hedefi takas formülünü devreye sokmak.
Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, Galatasaray'ın da listesinde bulunan Giresunsporlu Alexis Perez için nabız yoklamaya başladı.
TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE
Fanatik'te yer alan habere göre, Geçen sezon Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında bedelsiz olarak Giresunspor'a katılmıştı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Kolombiyalı savunmacı için Beşiktaş cephesi, öncelikle takas formülünü sunmayı planlıyor.
SOL AYAĞINI KULLANIYOR
Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıkan Alexis Perez, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. Ayrıca Kolombiyalı solak savunmacı bu sezon 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.