Beşiktaş, Udinese takımına 2-0 mağlup oldu
Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, hazırlık maçında eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalya'nın Udinese takımıyla karşılaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, hazırlık maçında eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı İtalya'nın Udinese takımıyla karşılaştı. Beşiktaş, Salzburg'daki Grödig Stadı'nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11'i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.
İLK YARI BERABERE BİTTİ
Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Umut Nayir, Oğuzhan Akgün, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Alpay Çelebi, Necip Uysal, Kerem Kalafat, Utku Yuvakuran süre aldı. Müsabakanın 47. dakikasında Kevin Lasagna'nın attığı golle 1-0 öne geçen Udinese, 53. dakikada Ignacio Pussetto'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Udinese, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Öte yandan Udinese'nin maçta 2 topu direkten döndü.
BURAK SAHALARA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığının ardından ilk kez hazırlık maçında oynadı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa süre kala ameliyat edilen Burak, sakatlığını atlatmasının ardından siyah-beyazlı ekiple ilk kez hazırlık maçında forma giydi.
ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDEN İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı tribünden izledi. Süper Lig takımlarının yeni sezon öncesi Avrupa'da oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Güneş, Beşiktaş-Udinese müsabakasını da yerinde takip etti. Şenol Güneş'e Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu eşlik etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
13' Sol kanattan Caner Erkin'in pasında ceza alanı içinde Tyler Boyd topla buluşup şutunu çekti ancak sonuç alamadı. Top kaleci Musso'da kaldı.
22' Caner'in uzaklardan şutu farklı şekilde auta gitti.
32' Gary Medel oyuna devam edemedi ve yerini Erdem Secgin'e bıraktı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius; Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner; Medel, Oğuzhan; Quaresma, Muhayer, Boyd; Burak Yılmaz
Udinese: Musso, Samir, Opoku, Fofana, Jajalo, Lasagna, Pussetto, Mandragora, Becao, De Maio, Pezzella
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Ne varsa gene cimbomda var sagol GALATASARAY KLUBÜ sizde olmasaniz futbolun tadi olmaz bu kus takimlarini arabistana gönderelim belki orda birsey yaparlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DiGERLERi 50 YIL DAHADA AVRUPADA FUTBOL OYNASALAR BiR UEFA KUPASI BiRDE SüPER KUPA KAZANABiLiRLERMi???Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Ezik Gaganiza Bi 17 Yilda öyle Gecti Läkin Bikere Sicilinize Fena isledi Haa Bizde Cumhuriyetimizin Yeni Yeni Dönemlerinde FENEV190:7Gol Yemis Muz Cumhuriyetini Yenmisiz Kabullenmiyorlar Tutturmuslar 6sifir Oysa KADINKöYDE KUPA KALDIRMISIZ SAMPiYON OLMUSUZ ONUDa KABULLENMiYORLAR SiZ EZiK FENEVRASYONLU CiK CiKLER iSiNiZE NASIL GELiRSE öYLE öTüYORSUNUZ1 Yayından Kaldır
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17 sene önceki mevzular hahaha :-) güldürdün2 Yayından Kaldır