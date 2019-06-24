Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde mutlu sona ulaştı

Yeni sezonda yeni bir hücum hattı kurmayı planlayan Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren Tyler Boyd konusunda oyuncunun kulübü Guimares'le anlaşmaya vardı.

14 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Fanatik'in haberine göre sıkı pazarlıklar sonucunda siyah-beyazlılar, Portekiz kulübünde 2 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Taraflar transfer konusunda son detayları konuşuyor. 24 yaşındaki ABD'li oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.