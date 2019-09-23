Beşiktaş tribünlerinden Fikret Orman'a tepki!

23.09.2019 20:30

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.

"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

ABDULLAH AVCI DA NASİBİNİ ALDI

Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.