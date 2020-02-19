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Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak

Süper Lig'in 23. haftasında, 22 Şubat Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:16
Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak

Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK OLDU

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Süper Lig'de oynanacak diğer maçları yönetecek hakemler şöyle;

21 ŞUBAT CUMA

20.00 DG.Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA

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: Beşiktaş-Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak
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HABER YORUMLARI (5)

  • TRABZONGULDAK:
    fırat aydunus un beşiktaşlı olduğunu dünya alem biliyor trabzonspor aleyhine geyik yapanlar hakemide sizide hakederek yeneriz inşallah hiç merak etmeyin
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  • MAHO AĞA:
    Bu hafta bir hakemimiz daha saf dışı kalacak desene BJK aleyhine yapacağı '' hatalarla'' hahhhaa dikkat edin hatalarla
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  • OFLU:
    Fırat Aydunus hiçbir zaman Trabzon lehine düdük çalmaz. Trabzonu durdurmak için atanan proje hakem.
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