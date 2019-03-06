Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı
Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'yu takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.
Yunanistan Süper Lig'inde fırtınalar estiren Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu belirtildi.
Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş teknik direktörlüğü için adaylar arasında Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ilk sıralara yerleştiği belirtildi.
LİSTENİN BAŞINDA BULUNUYOR
PAOK'ta oldukça başarılı bir dönem geçiren Lucescu'nun Beşiktaş Yönetimi tarafından listenin en başına alındığı ifade edilirken genç teknik adama teklif de yapıldığı ortaya çıktı. Babasından dolayı Türkiye ile bağını hiç koparmayan çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Guti'nin Şenol Güneş'in ayrılması durumunda sezon sonuna kadar takımı idare edeceği de gelen bilgiler arasında.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (14)
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Hayal tacirliği bitti, HIYAR TACİRLİĞİ başladı. . Hakemliğin babadan oğula geçtiği ülkemizde, teknik adam saltanatı mı başlayacak ? Bu şahsın babasının adıyla gündeme getirilmesi bile abesle iştigaldir. . Bu takıma oyuncu olarak yıllarını vermiş deneyimli hocalar dururken. . Bu ismi teleffuz etmek neyin arapçasıdır ? Bu hoş olmayan bir şaka galiba. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Soyadı lucescu olmayan teknik tirektör olamıyor sanırım beşiktaşaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sergenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİR FENERLİ OLARAK DİYORUM BUNU BJK Yİ MAHFEDER YAZIK ETMEYİN BAŞKA ADAMMI KALMADI TÜRK BİRİ OLSA BİLE BU KADROYLA İŞ YAPARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne len bu yabancı hayranlığı. Kara para aklama operasyonumu çeviriyorsunuz yoksa. Çünkü dışarıdan gelene verilen parada her zaman bir numara döner. Futbol için verilen paralara yazık.Cevap Yaz Yayından Kaldır