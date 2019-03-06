Beşiktaş, Teknik Direktör Listesinin Başına Razvan Lucescu'yu Aldı

Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'yu takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

Yunanistan Süper Lig'inde fırtınalar estiren Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu belirtildi.

Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in haberine göre Beşiktaş teknik direktörlüğü için adaylar arasında Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun ilk sıralara yerleştiği belirtildi.

LİSTENİN BAŞINDA BULUNUYOR

PAOK'ta oldukça başarılı bir dönem geçiren Lucescu'nun Beşiktaş Yönetimi tarafından listenin en başına alındığı ifade edilirken genç teknik adama teklif de yapıldığı ortaya çıktı. Babasından dolayı Türkiye ile bağını hiç koparmayan çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Guti'nin Şenol Güneş'in ayrılması durumunda sezon sonuna kadar takımı idare edeceği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (14)

  • ÇOK ŞAKACISINIZ:
    Hayal tacirliği bitti, HIYAR TACİRLİĞİ başladı. . Hakemliğin babadan oğula geçtiği ülkemizde, teknik adam saltanatı mı başlayacak ? Bu şahsın babasının adıyla gündeme getirilmesi bile abesle iştigaldir. . Bu takıma oyuncu olarak yıllarını vermiş deneyimli hocalar dururken. . Bu ismi teleffuz etmek neyin arapçasıdır ? Bu hoş olmayan bir şaka galiba. .
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  • AHMET:
    BİR FENERLİ OLARAK DİYORUM BUNU BJK Yİ MAHFEDER YAZIK ETMEYİN BAŞKA ADAMMI KALMADI TÜRK BİRİ OLSA BİLE BU KADROYLA İŞ YAPAR
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  • YERLİ MİLLİ:
    Ne len bu yabancı hayranlığı. Kara para aklama operasyonumu çeviriyorsunuz yoksa. Çünkü dışarıdan gelene verilen parada her zaman bir numara döner. Futbol için verilen paralara yazık.
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