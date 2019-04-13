Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten 2 İsme Büyük Övgü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, "Oyuncunun yaşıyla ilgili bir olay yok, bugün bunu gördük. Atiba'yı, Gökhan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Çok etkiliydiler, çok başarılıydılar. Duran toplarda 2-3 tane daha gol bulmamız gerekiyordu. Oyuncu olarak bireysel ayrıma gitmek doğru değil ama kaleden başlayarak herkes iyiydi." dedi.

DÜNYA ÇAPINDAKİ BİR OYUNCUYU KAYBETTİK"

Tecrübeli teknik adam, "Dünya çapındaki bir oyuncuyu kaybettik. Suarez'i, bir başkasını seyrediyorsanız bu bizim kaybımız. Buralarda taviz vermeden eleştiri yapabilirsek bunları yukarı çıkarırız. Burak bu yetenekleriyle dünya çapında bir oyuncu. Başarılı olan istikrarlı oyuncular tutulur, diğerleri değiştirilir." diye konuştu.

"KARİUS'UN ELEKTİĞİ TAM OTURMADI"

Karius'un sıçramadığını anlatan Güneş, "Takımla elektriği tam oturmadı. Hala da oturmadığını düşünüyorum. Bu bir olumsuzluk değil karakter meselesidir. Mesela Lens ilk geldiği sene çalışırken bile duygusu yoktu. Şimdi çok çalışıyor eksik kalıyor. Oyuncu ile ilgili olumsuzluğu kamuoyuna paylaşarak gitmem. Takım içindeki uyumu birlikteliği sıcaklığı kayboldu. Çok sahiplenen oyuncu kopabilir. Oyunculuk kadar ilişkilerinde öne çıkması gerekiyor güven duygusu ile birlikte. Öğünden beri daha iyi gidiyor" diye belirtti.