Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım İddialarını Yalanladı
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş milli takım iddialarına son noktayı koydu. Güneş, "Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok." dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıp milli takıma gideceği iddialarını yalanladı. Bursaspor maçı öncesinde beIN Sports'a konuşan Güneş, "Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok. Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Oraya bakacaksak işimizi bırakırız." dedi.
"DALGALAR NE YÖNE DOĞRU GİDİYOR?"
Tecrübeli teknik adam, "Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyor. Benim dışımda bir durum varsa konuşuruz. Dalgalar ne yöne doğru gidiyor görürüz." diyerek sözlerini noktaladı.
YORUMLAR (2)
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Devlet tiyatrolarına genel müdür olacakmisCevap Yaz Yayından Kaldır
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medyaya göre şuanda milli takımın başında hatta maça bile çıkmıştır şenol hoca. Türkiyede basın futbola o kadar uzak ki anca dedi kodu magazinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır