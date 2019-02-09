Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım İddialarını Yalanladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan ayrılıp milli takıma gideceği iddialarını yalanladı. Bursaspor maçı öncesinde beIN Sports'a konuşan Güneş, "Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok. Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Oraya bakacaksak işimizi bırakırız." dedi.

"DALGALAR NE YÖNE DOĞRU GİDİYOR?"

Tecrübeli teknik adam, "Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyor. Benim dışımda bir durum varsa konuşuruz. Dalgalar ne yöne doğru gidiyor görürüz." diyerek sözlerini noktaladı.