Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takımla Anlaştı

Şenol Güneş 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'da. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı çalıştıracak. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratı sona eriyor.

MART AYINDAKİ MAÇLARDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

NTV Spor'un haberine göre Güneş, ay-yıldızlıların Mart ayındaki maçlarında takımın başında olacak. Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupasında üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

MİRCEA LUCESCU BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖNDERİLECEK

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderilmesi bekleniyor. A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.