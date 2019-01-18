Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Dorukhan Toköz Yükselen Bir Değer Umarım Bozulmaz
Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Dorukhan yükselen bir değer, umarım bozulmaz. Eksiklerini gidermeli çünkü daha yolun başında." dedi.
Spor Toto Süper Ligde ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Cyle Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü Sokol Cikalleshi'den geldi.
Maç sonrası mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Hem puan, hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksik taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız.
"DORUKHAN YÜKSELEN BİR DEĞER"
Oyuncular, benim için öğrenci. Dorukhan yükselen bir değer, umarım bozulmaz. Eksiklerini gidermeli çünkü daha yolun başında. Hem onun için hem de diğerleri için ders olmalı."
-
GS OZANI YARIM SEZONDA YETİŞTİRDİ VE SATTI PARADA KAZANDI . DEMEKKİ BÖYLE GENÇLERE FIRSAT VERİLİNCE BAŞARIYORLAR . 30 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YABANCI ADAMLARA PARA VERECEĞİNİZE ALTYAPIDAN ADAMLARI ALIP OYNATIM 100 KAT DAHA İYİ .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bize Heryer Trabzon / Almanya. . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bir fenerbahçe li olarak, helal olsun diyorum. Çocuk iyi oynuyo...Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
burakla maç antrenman dışında görüştürme küssünler yoksa burak heba eder o çocuğu daCevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır