Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Dorukhan Toköz Yükselen Bir Değer Umarım Bozulmaz

Spor Toto Süper Ligde ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Cyle Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü Sokol Cikalleshi'den geldi.

Maç sonrası mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Hem puan, hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksik taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız.

"DORUKHAN YÜKSELEN BİR DEĞER"

Oyuncular, benim için öğrenci. Dorukhan yükselen bir değer, umarım bozulmaz. Eksiklerini gidermeli çünkü daha yolun başında. Hem onun için hem de diğerleri için ders olmalı."