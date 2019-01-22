Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Kafası başka yerde oyuncu istemiyorum." diyerek Adriano'yu idmandan kovduğu, Adriano'nun "Tamam takımda kalıyorum." ifadesinin ardından takıma döndüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş'da Portekizli yıldız Quaresma kadar durumu belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili de bir detay ortaya çıktı.
Son olarak teknik direktör Şenol Güneş'e Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirten Brezilyalı yıldız Adriano'nun teknik patron Güneş tarafından idmandan kovulduğu belirlendi.
"KAFASI BAŞKA YERDE OYUNCU İSTEMİYORUM"
Güneş'in bir süre önce tutum ve davranışlarından rahatsız olan Adriano'ya tercümanı aracılığı ile "Kafası başka yerde oyuncu istemiyorum" şeklinde haber göndererek idmandan çıkarttığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun daha sonra ailesi ve menajeriyle konuştuktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'e gelerek, "Hocam kararımı verdim kalıyorum" dediği bunun üzerine tekrar takıma döndüğü ifade edildi.
SAMBACI KAFA KARIŞTIRDI
Beşiktaş'ta Adriano konusunda yaşanan bu gelişmeden kısa bir süre sonra teknik direktör Şenol Güneş'in transfer komitesiyle yaptığı görüşmede, Adriano'nun yine de kafası karışık olduğunu buna göre hazırlık yapılmasını isteği öğrenildi.
(Sporx)
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bursanın attığı gol hem faul hemde ofsayt olarak VAR a rağmen verilen ilk gol olarak tarihe geçti.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırDÜŞÜNEN: aslında febe var olmasa şimdi liderdi zaten3 1 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ İSTİFAAACevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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yönetim şenol güneşin ne düşündüğünü önemsemeden hareket ettiği sürece bu takımdan bi cacık olmayacakCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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q7 bjk kalmalıCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır