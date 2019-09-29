Beşiktaş, tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı!

İlk 6 haftada topladığı 5 puanla 16. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş, tarihinin en kötü ilk 6 hafta başlangıcını yaptı.

29.09.2019 21:30
Beşiktaş, tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı!

Beşiktaş, Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından tarihinin en kötü ilk 6 haftalık performansını sergiledi. Siyah beyazlılar, ilk 6 hafta itibarıyla 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş'ın ilk 6 maçlık performansları göz önüne alındığında, 1959'dan bu yana daha kötü bir lig başlangıcı bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ, 1975 VE 1980'İ YAD ETTİ

Beşiktaş, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performansı 1975/1976 ve 1980/1981 sezonlarında gösterdi. 3 puanlı sisteme geçilen 1987/1988'den bu yana da en kötü puan performansı sergilendi.

(Sporx)

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