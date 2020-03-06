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Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek

Beşiktaş taraftarı MKE Ankaragücü maçı öncesi tribünde açtığı bayrak ve pankartla Mehmetçiğe destek oldu.

06.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:31
Beşiktaş taraftarından Mehmetçiğe destek

Beşiktaşlı taraftarlar, Mehmetçiği unutmadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan MKE Ankaragücü müsabakası öncesi tribünde "Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" yazılı pankart ve bayrak açarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajı verdi.

Siyah-beyazlılar, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ise 'Vatan Sana Canım Feda' yazılı bayrak açtı.

Kaynak: İHA

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