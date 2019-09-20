Beşiktaş taraftarı isyan etti: Fikret Orman istifa

20.09.2019 00:31

Beşiktaş, Avrupa Ligi K Grubu ilk haftasında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine uzatmalarda yediği gollerle yenildi. Narodny Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Andraz Sporar'ın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, 29. dakikada Adem Ljajic'in penaltıdan, 45+1. dakikada Vasil Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

2 DAKİKADA 2 GOL YEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Slovan Bratislava, 58. dakikada Sporar ile beraberliği sağladı. Daha sonra girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Beşiktaş, uzatma bölümünde kalesinde üst üste goller gördü. Siyah-beyazlı takım, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Rharsalla'nın gollerine engel olamadı ve müsabakadan 4-2 mağlup ayrıldı.

FİKRET ORMAN'I İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçlar taraftarın sabrını taşırdı. Ligde 4 maçta 4 puan alabilen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de zayıf rakibine 4-2 yenilince Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman'ı istifaya davet etti.#FikretOrmanistifa hashtagi Twitter'da TT oldu.