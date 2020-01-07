Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması!
Beşiktaş Kulübü, Arda Turan ile el sıkışıldığı iddiaları üzerine resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada söz konusu transfer kesin bir dille yalanlandı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın Arda Turan ile görüştüğü ve transfer konusunda el sıkıştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu iddiaları resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:
"Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."
İşte eski denilen o fotoğraf:
Haber Videosu: Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması!
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Ardacım sen bari futbolu bırakta ilgilenmeyi bıraksınlar!Cevap Yaz Yayından Kaldır