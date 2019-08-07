Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalandı.
Beşiktaş Kulübü, #ComeToBeşiktaş hashtag'i ile yaptığı paylaşım sonrasında Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;
"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
3 TRANSFER YAPILMIŞTI
Beşiktaş bu sezon, Ljajic, Tyler Boyd ve Douglas'ı transfer etti.