Haberler » Spor » Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu - Spor

Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

02.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:34
Beşiktaş'ta soğuğa rağmen tribünler doldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.


Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ı taraftarları Kayserispor maçında yalnız bırakmadı. Mücadelenin hafta içinde olmasına ve havanın da soğuk olmasına rağmen stada gelen siyah-beyazlı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Özellikle karşılaşmanın iş günü olması nedeniyle iş yerinden çıkanların maça zor yetiştiği gözlendi. Mücadelenin başlamasının ardından birçok siyah-beyazlı taraftar, stadyuma yeni giriş yapıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.