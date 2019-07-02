Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde sağlık kontrolleri devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollere sol bek Caner Erkin'in yanı sıra teknik ekip kadrosunda bulunan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi katıldı.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner ile teknik ekip; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA