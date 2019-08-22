Beşiktaş'ta Orhan Ak istifa etti

22.08.2019 12:36

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Şenol Güneş'in yerine Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaşmıştı. Siyah beyazlı taraftarlar ise hem adı FETÖ ile anılan hem de Başakşehir'de görev alırken Emre Belözoğlu ile feribotta Beşiktaşlı taraftarlarla kavga eden Orhan Ak'a tepki gösteriyordu.

"ÜÇÜNCÜ VE SON KEZ İSTİFA EDİYORUM"

Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orhan Ak aradı, 'Üçüncü ve son kez istifa ediyorum' dedi. Birazdan yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak" ifadelerini kullandı.

Daha öncede istifa kararı alan Orhan Ak'ın bu kez geri dönmeyeceği konuşuluyor.