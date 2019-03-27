Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor

Beşiktaş'ın devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği Isimat-Mirin'in Türkiye macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar'da özellikle Fenerbahçe derbisindeki hataları sonrası yedeğe düşen 27 yaşındaki Fransız stopere ülkesinin takımlarından Nantes'in talip olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Nantes'ın, Mirin için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Yönetimin 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli stoper için kapıyı 3 milyon eurodan açacağı öğrenildi.

(Star)