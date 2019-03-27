Beşiktaş'ta Nicolas Isimat Mirin ile Yollar Ayrılıyor
Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan 350 bin euroya transfer ettiği Nicolas Isimat Mirin ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. Hollandalı oyuncuya Nantes'ın talip olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği Isimat-Mirin'in Türkiye macerası sona eriyor. Siyah-Beyazlılar'da özellikle Fenerbahçe derbisindeki hataları sonrası yedeğe düşen 27 yaşındaki Fransız stopere ülkesinin takımlarından Nantes'in talip olduğu ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EURO İSTİYOR
Nantes'ın, Mirin için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Yönetimin 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı tecrübeli stoper için kapıyı 3 milyon eurodan açacağı öğrenildi.
(Star)
YORUMLAR (1)
-
sat sat sat.işe yaramaz topçuCevap Yaz Yayından Kaldır