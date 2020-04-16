Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş'a tek iyi haber Necip Uysal'dan geldi. Kulübün altyapısından yetişen Necip Uysal, yönetimin indirim talebini kabul etti.

Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne olumlu dönüş yapan tek ismin Necip Uysal olduğu belirlendi. Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti. Yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı. İKİNCİ TUR GÖRÜŞME Birinci kaptan Burak Yılmaz'dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip'in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı. Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak. Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip'i herkese örnek gösterecek.