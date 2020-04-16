SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu - Spor
Milliyet Gazetesi, Necip Uysal, Beşiktaş, Futbol, Spor

Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu

Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş'a tek iyi haber Necip Uysal'dan geldi. Kulübün altyapısından yetişen Necip Uysal, yönetimin indirim talebini kabul etti.

16.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:47
Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu

Bir süredir futbol takımının yıllık bütçesini düşürmek için tüm oyuncularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne olumlu dönüş yapan tek ismin Necip Uysal olduğu belirlendi.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Siyah-beyazlılar, altyapıdan yetişen ve 12 yıldır aralıksız forma giyen 29 yaşındaki oyuncuya teşekkür etti. Yönetim, diğer takım kaptanları Burak Yılmaz ile Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'tan ise maaş indirimi için henüz olumlu yanıt alamadı.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞME

Birinci kaptan Burak Yılmaz'dan indirim konusunda takıma öncülük etmesini bekleyen siyah-beyazlılar, Necip'in örnek davranışını takdir ederken, diğer yerli oyuncuların sessizliği karşısında ise büyük şaşkınlığa uğradı.

Yönetim, maaş indirimi konusunda tüm oyuncularla ikinci tur görüşme yapacak. Öncelikle yüksek maaş alan isimlerle anlaşmak isteyen yönetim, Necip'i herkese örnek gösterecek.

Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (2)
YAKUP ENGİN: Besiktaslilar necibi bağrına basmalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BEŞİKTAŞ AŞIĞI: Haberin başlığını okurken söyledim kesin Neciptir diye. Necip hiç bir zaman şaşırtmadı bizi. Adamsın Necip . )
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Spor
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor Spor
F.Bahçe, Emre Belözoğlu önderliğinde yeni modelini devreye sokuyor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti Spor
Rüştü yeni taburcu olmuşken kebaplı yaş günü düzenleyen eşi tepki çekti
Koronavirüs sonrası yaşanan kriz nedeniyle tüm takımı gönderdiler Spor
Koronavirüs sonrası yaşanan kriz nedeniyle tüm takımı gönderdiler
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Spor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip Spor
Onana'yı bırakıp onu alacaklar! Altay Bayındır'a dev talip
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
'14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Yolanthe, G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Karantinadaki ünlü model, spor yaparken arkadaşının sırtında zıpladı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Ebru Polat Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Radamel Falcao Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 10:58:45. #1.15#
title