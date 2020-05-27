Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmak isteyen Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, yönetimin kendisine önerdiği yıllık 200 bin euro teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hollanda ekibi PSV'den 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a gelen ve o tarihten bu yana gösterdiği performansla siyah beyazlı kulüpte kaptanlığa kadar yükselen, taraftarın da sevgilisi haline gelen Atiba Hutchinson, kariyerinin son senesini Beşiktaş'ta geçirmenin planlarını yapıyor.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le birlikte sezon sonunda sözleşmesi bitececek 3 oyuncudan biri olan Atiba, koronavirüs nedeniyle aksayan sözleşme uzatma görüşmelerinde, geçen ay içinde kendisine önerilen teklif karşısında şaşkına döndü.

1 YIL İÇİN 200 BİN EURO

Daha önce birçok kez kariyerinin son senesi olduğunu ve 1 yıl daha futbol oynadıktan sonra Beşiktaş'ta kalarak teknik adamlığa geçiş planları olduğunu belirten Atiba, yöneticilerle yaptığı görüşmede "Maddi bir krizin içindeydik, üzerine bir de koronavirüs geldi. 1 sene için 200 bin euroluk bir teklifimiz var. Futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta kalmanı istiyoruz. O sözleşmeyi de gelecek sezon konuşuruz" teklifini aldı.

"TEKLİFİNİZ BENİ OLDUKÇA ŞAŞIRTTI"

Yönetimin bu teklifi karşısında oldukça şaşkına dönen Kanadalı oyuncu, "Bu teklifiniz beni oldukça şaşırttı. Geçen hafta, sezon başından bu yana birikmiş alacaklarımın da bir kısımını vermeyi teklif etmiştiniz. Şimdi de böyle bir teklif" diyerek görüşmeyi tamamladı.

Siyah beyazlı yönetimin; 200 bin euroluk teklife henüz bir cevap vermeyen Atiba'dan cevap beklediği, sözleşmesi biten bir diğer oyuncu Gökhan Gönül'e bu rakama yakın bir teklif sunacağı öğrenildi.

(Kaynak: Ajans Beşiktaş)