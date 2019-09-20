Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi uzadı

Siyah beyazlı ekip, sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol yollarında bir hayli sıkıntı çekiyor. Yıldız oyuncunun Başakşehir maçında sahada olması bekleniyordu ancak golcünün dönüşü Trabzonspor maçına kaldı.

20.09.2019 09:01
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın dönüş tarihi uzadı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, bir an önce golcüsü Burak Yılmaz'ın takıma geri dönmesini bekliyordu. Şu ana kadar Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen ve dün gece de Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar'da Avcı, ligdeki Gazişehir sınavında Güven Yalçın'ı forvette oynatmış ancak genç oyuncudan istediği verimi alamamıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK

Sağlık ekibinin sakatlığı sebebiyle sıkı bir tedavi sürecine soktuğu Burak'ın, antrenmanlara başlamasına rağmen beklendiği gibi Başakşehir mücadelesinde oynamayacağı öğrenildi. Ayak tarak kemiğindeki çatlak hala ağrı yaptığı için tedavisi dikkatli bir şekilde yapılan tecrübeli futbolcunun, bu sebepten Başakşehir karşısında riske edilmeyeceği bildirildi.

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