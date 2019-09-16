Beşiktaş'ta Burak Yılmaz için seferberlik ilan edildi!

16.09.2019 12:12

Burak Yılmaz'ın yokluğunda forvette görev yapan Güven Yalçın etkisiz bir görüntü sergiledi. Genç oyuncu sadece 1 gol kaydedebildi. Abdullah Avcı'nın Güven'de ısrar etmesi, önceki günkü maçta da 83 dakika sahada tutması büyük eleştiri topladı.

Sabah'ın haberine göre; Güven'in yerine oyuna girip golünü atan Umut Nayir'in Slovan Bratislava'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.

İMKANLAR ZORLANIYOR

Ancak hem teknik heyetin hem yönetimin hem de taraftarın yolunu gözlediği bir isim var; o da Burak Yılmaz. Camia, takımın hücumdaki etkisizliğinin Burak'ın yokluğundan kaynaklandığı görüşünde hemfikir. Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki tecrübeli forveti Başakşehir maçına yetiştirmek için tüm imkanları zorluyor.