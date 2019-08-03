Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor! 7 oyuncu birden sakatlandı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken sakatlıklar can sıkıyor. Siyah beyazlı takımın Avusturya kampında 7 oyuncu sakatlandı. Burak Yılmaz, sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle 1 ay forma giyemeyecek. Enzo Roco 4 hafta, Gary Medel 2 hafta, Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz de 10 gün sahalardan uzak kalacak.

3.08.2019 15:42
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu sürüyor! 7 oyuncu birden sakatlandı

Beşiktaş'ın Avusturya kampına sakatlıklar damga vurdu. Siyah beyazlı takımda 7 oyuncu birden sakatlandı. Beşiktaş'ta ayak tarak kemiğinde çatlak tespit edilen golcü oyuncu Burak Yılmaz, sahalardan 1 ay uzak kalacak. Apollon Larissa maçında sakatlanan Gökhan Gönül de 5 Ağustos'ta ameliyat edilecek.

MEDEL 2 HAFTA YOK

Udinese maçında sakatlanan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Şilili oyuncu Gary Medel 2 hafta yok.

DORUKHAN VE LJAJİC 10 GÜN YOK

Ayrıca milli oyuncu Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, 10 gün sahalardan uzak kalacak. Eibar maçında sakatlanan Enzo Roco da 4 hafta yok.

ATİBA DA KAMPTAN AYRILMIŞTI

Bilindiği üzere Atiba Hutchinson da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Avusturya kampından ayrılmış ve tedavi olmak için Belçika'ya gitmişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.