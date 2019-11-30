Beşiktaş, Slovan Bratislava'nın golcüsü Andraz Sporar'ı gözüne kestirdi

30.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:43

Ligde ve Avrupa'da gol yollarında sıkıntı yaşayan Siyah-beyazlılar, devre arasında forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını başlatan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı. Kartal, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Slovan Bratislava'nın 25 yaşındaki golcüsü Andraz Sporar'ı gündemine aldı.

Slovakya'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği maçta ağları iki kere havalandıran Sporar, Abdullah Avcı'dan tam not aldı. İstanbul'da oynanan maçtan sonra ise Sporar'ın menajeriyle temasa geçildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Sporar'ın nabzını yoklayan Beşiktaş, oyuncudan olumlu yanıt alırken, Sporar'ın İstanbul'a ve Beşiktaş taraftarına hayran kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Sloven golcü, bu sezon oynadığı 22 maçta 18 kez fileleri havalandırdı.