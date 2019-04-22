Beşiktaş, Sivasspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Süper Ligin 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

Beşiktaş, Sivasspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam ediyor.

CANLI ANLATIM

32' GOL! Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Mirin'ın vurduğu top direkten döndü. Dönen topa vuran Vida, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

25' Burak Yılmaz ceza sahası içindeki ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan VAR odasıyla konuştu. Penaltı kararı çıkmadı, korner.

13' Beşiktaş gole yaklaştı. Kornerde önüne düşen topta yakın mesafeden kafa vuruşunu yapan Mirin çerçeveyi bulamadı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Tolgahan, Uğur, Braz, Bjarsmyr, Papp, Hakan, Ndinga, Rybalka, Douglas, Emre Kılınç, Diabate

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz

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