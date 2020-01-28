: Beşiktaş, Sergen Yalçın'a 1.5 yıl için 1.3 milyon euro ödeyecek

28.01.2020 08:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:32

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, dün Vodafone Park'ta 3 hoca adayı üzerine toplandı. Sergen Yalçın, Tayfun Korkut ve Erol Bulut isimleri üzerinden fikir alışverişlerinde bulunan yönetim, Yalçın'da karar kıldı. 47 yaşındaki teknik adam, Vodafone Park'a gelerek Çebi ve yöneticilerle yüz yüze görüştü. Daha önce teklif gelmesi halinde seve seve çalışacağını belirten Sergen Yalçın, 1.5 yıllık anlaşmaya imzayı attı.

ÖDEMELERİ YÖNETİME BIRAKTI

Para konuşmayan ve takdiri yönetime bırakan başarılı teknik adama 1.3 milyon euro (8.45 milyon TL) ödeneceği kararlaştırıldı. Teknik direktörlük kariyerinde yardımcılarını hiç değiştirmeyen Yalçın, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Murat Şahin, Çağdaş Atan, Stefano Marrone, Gürsoy Yalçın, Levent Açıl ve Murat Kaytaz ile çalışmaya devam edecek. Deneyimli hocanın ilk talebinin yardımcılara ödeme yapılması yönünde olduğu iddia edildi. Yalçın, sezon sonunda kendi ücretiyle ilgili görüşebileceklerini ifade etti.

7 KULÜP ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş altyapısının yetiştirdiği en yetenekli isimler arasında yer alan Sergen Yalçın 1991 ile 97 arasında siyah-beyazlı formayı giymişti. Sonrasında İstanbulspor, Siirt, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor formaları giyen Sergen, 2002'de döndüğü Beşiktaş'ta 100. yıl şampiyonluğunun mimarı olmuştu. Etimesgut Şeker ve Eskişehir'de oynadıktan sonra kariyerini sonlandıran Yalçın, Beşiktaş altyapısında antrenörlüğe başladı. Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konyaspor ve Alanyaspor'u da çalıştıran başarılı teknik adam, son olarak Yeni Malatyaspor'un başındaydı.

(Sözcü)

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