Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncusu Sedat Şahintürk'ün 1 yıllığına Yukatel Denizlispor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü 1 yıllığına Spor Toto Süper Ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor'a kiraladı.
Siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Sedat Şahintürk ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmış ve oyuncumuz 2019-2020 sezon sonuna kadar Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
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