Beşiktaş Şampiyonlar Ligi Biletini Kaparsa, Ön Elemede Seri Başı Olacak!

Beşiktaş'ta gözler lig ikinciliğine çevrilmiş durumda. Ligde kalan 6 maçı kazandığı takdirde kesin olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alacak olan siyah-beyazlılar son 5 sezonda topladığı puanlarla UEFA sıralamasında 25. durumda.

KARTAL KURADA SERİ BAŞI OLACAK

Kartal ligi 2. sırada bitirdiği takdirde hem 3. ön eleme turunda, hem de Play-Off turunda seri başı olacak. Beşiktaş özellikle 2016-17 ve 2017-18 sezonunda kazandığı puanlarla önemli bir başarı yakaladı.

DEV TAKIMLARI GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş son 5 sezonda topladığı puanlarla Monaco, Lyon, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. UEFA sıralamasında Fenerbahçe 45., Galatasaray 67., Başakşehir ise 118 durumda.

GÖZLER KALAN 6 MAÇA ÇEVRİLDİ

Beşiktaş dışında diğer Türk takımlarının ön elemede seri başı olma şansı bulunmuyor. Bu nedenle Kartal kalan 6 maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalırsa güçlü rakiplerle eşleşmeyecek.

(Takvim)