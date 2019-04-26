Beşiktaş, Quaresma'nın Yerini Edwin Gyasi ile Dolduracak!

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Gana basınından Beşiktaş'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia transfer iddiası ortaya atıldı. Ülkede yayım yapan "Sports World Ghana" adlı internet sitesi, Siyah Beyazlı yönetimin CSKA Sofya forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katabilmek için görüşmelere başladığını yazdı.

WOLWERHAMPTON, HANNOVER VE STUTTGART DA PEŞİNDE

Haberde Beşiktaş'la birlikte Wolverhampton Wanderers, Stuttgart ve Hannover 96'nın da oyuncuyla uzun bir süredir ilgilendikleri ifade edilirken Wolves'ın ara transfer döneminde Gyasi'yi almak için girişimlerde bulunduğu ancak CSKA Sofya'yla bonservis bedeli konusunda anlaşamadıkları belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2020 YILINDA SONA ERECEK

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Ganalının güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Fanatik)