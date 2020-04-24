Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor
Yeni sezon için kaleye takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Alman kaleci Lorius Karius'un yerine Almanya Bundesliga'da forma giyen Rafal Gikiewicz'i gözüne kestirdi.
24.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:21
Beşiktaş aradığı kaleciyi Almanya'da buldu.
BeIN Sports'un haberine göre; Siyah beyazlılar Almanya'nın en iyi ilk 5 kalecisi arasında gösterilen Rafal Gikiewicz'i takibe aldı ve oyuncu ile ilk temas kuruldu.
Union Berlin formasını giyen tecrübeli eldivenin kalesinde güven veren özellikleriyle teknik heyetin dikkatini çektiği bilgisine ulaşıldı
SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gikiewicz'in siyah beyazlı takıma yakın olduğu bilgisine ulaşılırken Polonyalının mali olarak daralmaya gidecek olan Beşiktaş'ın yeni harcama limitlerine uygun bir maaş ile Dolmabahçe'ye gelebileceği gelen haberler arasında.