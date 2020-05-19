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Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi

Bursaspor, Beşiktaş paylaşımı yapan altyapı oyuncusu Yiğit Şengil'i kulüpten gönderdi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
19.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:31

Yeşil-beyazlıların altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine Bursaspor'dan gönderildi.

Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncunun, dün gece itibariyle Bursaspor kariyeri sona erdi.

"AİDİYET DUYGUSU HİSSETMEDİĞİ ANLAŞILDI"

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarların, sosyal medyadan hararetli tartışmaları gözlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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