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Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladı.

29.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:01
Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 'un 'nın Kulübü'ne kiralandığını 'na bildirdi. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Oğuzhan Özyakup'un bugün itibarıyla Feyenoord'a kiralandığı kaydedildi.

"UMARIM BEŞİKTAŞ'A PARA KAZANDIRIRIM"

Havalimanında konuşan Oğuzhan Özyakup, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim." demişti.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı
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