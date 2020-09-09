Beşiktaş, Nazım Sangare transferinde sona yaklaştı Beşiktaş'ın Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare'yi kadrosuna katmak için önemli aşama kaydettiği belirtidi. Siyah beyazlı kulüp, sezonu sonuna kadar kiralayacağı oyuncu için satın alma opsiyonunu da sözleşmeye koyacak.

Beşiktaş, transfer çalışmalarını tam gaz devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin Fraport TAV Antalyasporlu Nazım Sangare transferi konusunda sona geldiği kaydedildi.

TRT Spor'un haberinde Sangare'yle anlaşan Beşiktaş'ın Antalyaspor ile sürdürdüğü pazarlıklarda büyük aşamanın geçildiği söylendi.

Milli oyuncunun transferi için bu sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun konuşulduğu belirtiliyor.

SATIN ALMA MADDESİ 1.5 MİLYON EURO

Antalyaspor'un Beşiktaş'tan gelen 500 bin euroluk kiralama bedeline ek olarak sezon sonunda 1.5 milyon euroya zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istediği öne sürüldü.

DİĞER DEVLERLE DE ADI GEÇTİ

A Milli Takım kadrosunda da yer alan Nazım Sangare için daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de adı geçmişti.