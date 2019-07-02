Beşiktaş, Mohamed Diame'yi bedavaya transfer ediyor
Newcastle United'ın 2 senelik teklifini reddeden Mohamed Diame, Beşiktaş'a göz kırptı. Bonservisi elinde olan Senegalli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Premier Ligde 29 kez forma giydi.
Beşiktaş Mohamed Diame transferinde sona yaklaştı. Siyah Beyazlılar'ın daha önce teklif yaptığı Diame, kulübü Newcastle United'ın yaptığı 2 yıllık sözleşme teklifini reddetti.
AL JAZİRA DUBAİ TAKIMI YAKINDAN İLGİLENİYOR
Al Jazira Dubai takımının da yakından ilgilendiği oyuncunun önümüzdeki yıl Vodafone Park çimlerine ayak basmaya çok yakın. 32 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu geçen sezon Newcastle formasıyla 29 maça çıktı.
(Fanatik)
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