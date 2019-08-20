Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiralıyor

20.08.2019 11:07

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan savunma oyuncusu Isimat Mirin, Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti. Fransız stoper, satın alma opsiyonuyla Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralanacak.

28 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 resmi maça çıktı.