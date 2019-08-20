Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiralıyor

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon devre arasında 350 bin euro karşılığında PSV'den kadrosuna kattığı Mirin'i Fransız ekibi Toulouse'a kiralıyor. Oyuncunun maaşının tamamını Toulouse karşılayacak.

20.08.2019 11:07
Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiralıyor

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan savunma oyuncusu Isimat Mirin, Toulouse için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gitti. Fransız stoper, satın alma opsiyonuyla Ligue 1 ekibi Toulouse'a kiralanacak.

28 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 14 resmi maça çıktı.

Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiralıyor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.