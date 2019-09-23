Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Gökhan, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N'Koudou, Burak
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert,Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Guldbrandsen, Crivelli