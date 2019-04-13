Beşiktaş Evinde Lider Medipol Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Süper Ligin 28. haftasının önemli maçında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 8. golünü attı. Siyah beyazlı ekip sahasında tam 1308 gün sonra Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı.
Süper Ligde 28.haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında lider Medipol Başakşehir'in 2-1 yendi.
Vodafone Park'ta oynanan maçta konuk ekip Medipol Başakşehir'in golünü 35. dakikada Robinho atarken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Atiba ve 52. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Burak Yılmaz, siyah beyazlı ekiple çıktığı 10. maçında 8. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Lider Medipol Başakşehir 61 puanda kalırken, Beşiktaş puanını 53'e yükselterek Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmeye devam etti.
YORUMLAR (50)
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ŞAMPİYON FENERBAHÇE . BJK ANCA 8TAŞ OLUR .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Fener fener dünyayı yener BJK ye gelince püüüüüf diye arada böyle Soner . Abilerimden duyardım bunu .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Evettt Sporla siyaseti karıştırmamak gerekiyor . Bunu yapanlar Spordan anlamayanlardır bunlarla polemiğe girmek takımımıza yapılan en büyük hakaret olarak kabul ederiz. Çünkü at gözlüğünü takmış kulaklarını tıkamışlardır görmek bile istemezler işte bu yüzden beyhudedir laf anlatmak . A n l a m a z l a r a n l a ş a m a y ı z no k t a .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Büyüksün Beşiktaş’ım . Var olun sağ olun . Heeeeytt be çok yakıştı bu galibiyet Beşiktaş’ım , başarıların devamını dilerim .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kafasına BeşikTAŞ düşenler varCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır