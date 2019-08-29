Beşiktaş, Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Medel'in takımdan ayrıldığını ve Bologna'ya transfer olduğunu resmi siteden açıkladı.

29.08.2019 12:50
Beşiktaş, Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı

Siyah beyazlılar, Şilili tecrübeli oyuncu Medel'in Bologna'ya transfer olduğu resmen açıkladı.

"KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Beşiktaş, Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı
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