Beşiktaş, Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı

29.08.2019 12:50

Siyah beyazlılar, Şilili tecrübeli oyuncu Medel'in Bologna'ya transfer olduğu resmen açıkladı.

"KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;