Beşiktaş, Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Medel'in takımdan ayrıldığını ve Bologna'ya transfer olduğunu resmi siteden açıkladı.
Siyah beyazlılar, Şilili tecrübeli oyuncu Medel'in Bologna'ya transfer olduğu resmen açıkladı.
"KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;