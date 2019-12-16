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Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı! "Terbiyesizlik yapma"

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı bitiminde protokol tribününde tatsız bir olay yaşandı. Bir taraftar başkan Ahmet Nur Çebi'nin üzerine yürüdü. Kartal'ın patronu da sert karşılık verdi.

16.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:55
Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı!

Süper Lig'in 15. haftasında 'ın Vodafone Park'ta konuk ettiği 'a 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra flaş bir olay yaşandı.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlı bir taraftar, Beşiktaş Başkanı 'nin üstüne yürüdü. Beşiktaşlı taraftar Çebi'ye, "Ağırlığını koy biraz başkan" diye bağırdı.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Terbiyesizlik yapma" diyerek, bu taraftara karşılık verdi.

Stadyumun özel güvenlikleri ise araya girerek taraftarı uzaklaştırdı ve olayın daha da tatsızlaşmasının önüne geçti.


Haber Videosu

: Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı! "Terbiyesizlik yapma"
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