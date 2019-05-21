Beşiktaş, Lucescu ile Büyük Ölçüde Anlaştı
Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım ile anlaşan Teknik Direktör Şenol Güneş'in yerine eski hocası Lucescu ile büyük ölçüde anlaştı.
Taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı için bastırırken, Siyah-Beyazlı yönetim ise Mircea Lucescu konusunda bir hayli yol aldı. Gelecek sezon için takımın başına geçmesi beklenen 73 yaşındaki Rumen Hoca, "Az parayla şampiyonluk" parolasının uygulayıcısı olacak.
TRANSFER YAPMAK ŞART
Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kiralık oyuncularla şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, yönetimle yaptığı görüşmede kadroya yapılacak ufak takviyelerle başarının gelebileceği mesajını verdi.
Sadece az maliyeti olan istediği oyuncuların alınması şartını koşan Luce, "Beşiktaş'ın iki sezonda onlarca maçını izledim. Bu takım ufak dokunuşlarla mutlaka şampiyon olur. Ama sezon başına kadar kesinlikle takıma katkı verecek transferler yapılmalı" dedi.
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vay halimize demek siyah ve beyazı bile elinizden aldılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ertuğrul Hoca Sergen Hoca hatta YILMAZ VURAL Hoca varken Lucescu ısrarı neden? Hırsını oyunculara aktarabilecek ve oyuncularla iletişimi Abi-Kardeş, Baba-Oğul olabilecek şekilde bir teknik adam ile anlaşın lütfen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yabancı teknik direktörlere yedire yedire bıkmadınız bee!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu Galatasaray taraftarı gibi olamıyor bizim taraftar. adamlar Fatih Terim dediler yönetim hemen dinledi getirdi.futbolcu istediler hemen aldı. Bizim daha çok fırın ekmek yememiz lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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