Beşiktaş, Lucescu ile Büyük Ölçüde Anlaştı

Taraftarlar sosyal medyada Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı için bastırırken, Siyah-Beyazlı yönetim ise Mircea Lucescu konusunda bir hayli yol aldı. Gelecek sezon için takımın başına geçmesi beklenen 73 yaşındaki Rumen Hoca, "Az parayla şampiyonluk" parolasının uygulayıcısı olacak.

TRANSFER YAPMAK ŞART

Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde kiralık oyuncularla şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, yönetimle yaptığı görüşmede kadroya yapılacak ufak takviyelerle başarının gelebileceği mesajını verdi.

Sadece az maliyeti olan istediği oyuncuların alınması şartını koşan Luce, "Beşiktaş'ın iki sezonda onlarca maçını izledim. Bu takım ufak dokunuşlarla mutlaka şampiyon olur. Ama sezon başına kadar kesinlikle takıma katkı verecek transferler yapılmalı" dedi.