Beşiktaş'tan Resmi Şenol Güneş Açıklaması: 31 Mayıs'a Kadar Takımın Başında

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı. Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunun ifade edildiği açıklamada, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için de başarı dileklerinde bulunuldu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: DHA