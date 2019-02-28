Beşiktaş'tan Resmi Şenol Güneş Açıklaması: 31 Mayıs'a Kadar Takımın Başında
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunu duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı. Güneş'in 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olduğunun ifade edildiği açıklamada, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için de başarı dileklerinde bulunuldu.
"TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
-
Büyük ihtimal denilenlere göre şenolu bırakmayan maktap fiko tffye şenolu veremem dedi, Tff den matkap fiko ya 2 mil verildigi konusuluyor yani tarihte ilkkez bir ulke takimi bi teknik adam için külübe bolservis vermiş olabilirCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah''ım ne kadar adil görsün herkes türk sporuna çöreklenmiş ne kadar yaramaz adam varsa teker teker gidiyor önce aziz yıldırım, sonra mhk yönetimi, Lucescu, şimdi de yıldırım demirören , darısı ali hiç dürüst olmayana ve fatih terimin başına . . bu arada milli takıma hoş geldin şenol güneş. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Futboldan anlamayan dengo. Insallah Allah milli takimin basina gecmene izin vermez.Cevap Yaz 3 6 Yayından KaldırMEMLEKETİM: Kes diyon dingo. Annen baban tanzim kuyrugunda eve 2 kilo domates 2 kilo patlican alacam diye saatlerce sira beklerken sen türk futbolunu sömürenleri savunma. Dengo istifa etmeden önce diger dengoya kiyak geciyor. Kaldiki fikret baskan paralar nerde diye ben bagirmadim. Bunun gibi futbol sömürgenleri türk sporuna darbe vurmustur. Savundugun dengoda biraz onur birazda adamsa milli takimin basina gecmez.2 Yayından KaldırK.E.S: Sen çok anlıyorsun ya otoritensin ya futbolda dünyaya iz bıraktın ya2 1 Yayından Kaldır