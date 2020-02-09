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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucunda dirseğini kırdı. Hastaneden taburcu edilen Ahmet Nur Çebi, evinde istirahate çekildi.

09.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:16
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Kulübü Başkanı 'nin dirseğinin kırıldığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Ataşehir Belediyespor ile oynadığı maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir kaza geçirdiği ifade edildi.

"EVİNDE İSTİRAHATE ÇEKİLDİ"

Açıklamada, "Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
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